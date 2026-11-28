Çorum'un Alaca ilçesinde bir şahıs evinin banyosunda ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Alaca ilçesi Haydar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergin Erdugan (44), evinin banyosunda hareketsiz halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Erdugan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde Erdugan'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine adli işlem başlatıldı.

Erdugan'ın cenazesi, incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.