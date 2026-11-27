Çorum Belediyesi’nin girişimleri sonucunda şehrin köklü mutfak kültürünün önemli lezzetlerinden Çorum tandır kebabı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Türkiye’nin önemli gastronomi merkezlerinden Çorum’da, yöresel lezzetlerin korunması ve markalaştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Çorum Belediyesi’nin girişimleri sonucunda, şehrin köklü mutfak kültürünün önemli lezzetlerinden Çorum tandır kebabı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Alınan tescille birlikte Çorum’un coğrafi işaretli ürün sayısı 37’ye yükseldi. Daha önce Çorum baklavası, Çorum şekerlemesi, Çorum su böreği ve Çorum simidinin coğrafi işaret almasını sağlayan Çorum Belediyesi, Çorum Tandır Kebabının da tescillenmesiyle şehrin gastronomi alanındaki marka değerini güçlendirmeye devam ediyor.

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Çorum’un yaylalarında yetiştirilen kuzuların etinden hazırlanan, yöreye özgü özel tandırlarda odun ateşinde yaklaşık 34 saat pişirilen Çorum Tandır Kebabı, kendine has pişirme tekniği ve sunumuyla öne çıkıyor. Pişirme sırasında elde edilen et suyu ve kuyruk yağıyla lezzetlendirilen pideler ve közlenmiş yeşil biberle servis edilen tandır kebabı, Çorum’un geleneksel mutfak kültüründe önemli bir yer tutuyor. Coğrafi işaret tesciliyle birlikte Çorum Tandır Kebabının özgün üretim yöntemi, geleneksel pişirme tekniği ve sunum biçimi koruma altına alınırken, bu köklü lezzetin gelecek kuşaklara aslına uygun şekilde aktarılması da güvence altına alınıyor. Çorum Belediyesi, şehrin gastronomi mirasının korunması, yöresel lezzetlerin markalaştırılması ve uluslararası alanda tanıtılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Alınan yeni tescil, Çorum’un UNESCO gastronomi şehri adaylığına yönelik çalışmalarına da katkı sağlayacak.