Çorum'un Osmancık ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğünce 90 polisin katılımıyla genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Kamu düzeni ve genel asayişin sağlanması, huzur ve güven ortamının temini amacıyla 90 polisten oluşan 12 ekip, uygulama yaptı.

Denetim kapsamında 5 ayrı noktada eş zamanlı sabit yol uygulaması yapıldı.

Ayrıca 3 dernek, 1 lokal ve 39 umuma açık mekanda denetim gerçekleştiren ekipler, 1200 şahıs ile 278 araç ve sürücüsünü inceledi, 7 aracın sürücüsüne çeşitli ihlallerden ötürü 150 bin lira para cezası uyguladı.

Denetimlerde üzerinde ruhsatsız av tüfeği ile tarihi değeri bulunduğu değerlendirilen 2 sikke ele geçirilen kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.