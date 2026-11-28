Çorum FK, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'u konuk edecek
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak maç, saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Berat Özdemir bu maçta forma giyemeyecek.
Sakatlığı nedeniyle ligin 12. haftasındaki İstanbul Başakşehir maçında forma giyemeyen Cengiz Ünder'in Kocaelispor'a karşı forma giyip giyemeyeceği ise maç saatinde belli olacak.
Ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 16 puan toplayan Çorum FK, 11. sırada yer alıyor.
Ligde son iki karşılaşmada sahasında Fenerbahçe'ye 5-0, deplasmanda İstanbul Başakşehir'e ise 4-2 yenilen Çorum FK, Kocaelispor'u yenerek kötü gidişe son vermek istiyor.
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