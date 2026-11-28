Kaza, Atalay Sokak ile Atalay 10'uncu Sokak keşisiminde meydana geldi. M.E.C. yönetimindeki 19 AGY 250 plakalı motosiklet, E.Ö. idaresindeki 19 AET 749 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.E.C. ile arkasındaki İ.K. yol kenarındaki dereye düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla dereden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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