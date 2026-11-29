Trendyol Süper Lig: Çorum FK: 0 - Kocaelispor: 1 (Maç devam ediyor)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çorum FK, sahasında Kocaelispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 20 dakikası Kocaelispor'un 10 üstünlüğüyle geçildi.
Giriş: 29.11.2026 - 13:54 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çorum FK, sahasında Kocaelispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 20 dakikası Kocaelispor'un 10 üstünlüğüyle geçildi.
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