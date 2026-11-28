Çorum FK, Kocaelispor maçına hazır
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Kocaelispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 28.11.2026 - 18:13 Güncelleme:
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Kocaelispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, esneme ve ısınmanın ardından 5'e 2 rondo çalışması yaptı. İdman, maç taktiği ve duran top çalışmasıyla sona erdi.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak maç, yarın saat 13.30'da başlayacak.
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