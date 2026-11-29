Trendyol Süper Lig: Çorum FK: 0- Kocaelispor: 1 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çorum FK, sahasında Kocaelispor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Kocaelispor'un 10 üstünlüğüyle geçildi.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çorum FK, sahasında Kocaelispor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Kocaelispor'un 10 üstünlüğüyle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada hakem Erdem Mertoğlu, VAR uyarısıyla kenara gelerek Çorum FK ceza sahasındaki pozisyonu izledi. Mertoğlu, ceza sahası içinde Serdar Saatçı'nın Sissoho'ya faulü nedeniyle penaltı noktasını gösterdi.
16. dakikada penaltıyı kullanan Daniel Agyei, topu ağlarla buluşturdu. 01
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Samet Çavuş, Mert Bulut
Çorum FK: Marcos Felipe, Alexandre Panetra, Çağlar Söyüncü, Serdar Saatçı, Andrei Borza, Cengiz Ünder (Fredy dk. 37), Ylber Ramadani, Ermin Mahmic, Mohammed Diomande, Alexandros Kyziridis, Jesus Ramirez
Yedekler: Markus Karlsbakk, Mame Thiam, Youssoufa Moukoko, Arda Şengül, Erhan Erentürk, Göktan Gürpüz, Hüseyin Bulut, Atakan Akkaynak, Ahmed Ildız
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Matej Maglica, Anfernee Dijksteel, Rigoberto Rivas, Tayfur Bingöl, Berkan Kutlu, Mahamadou Susoho, Gonçalo Sousa, Makana Baku, Daniel Agyei (Metehan Altunbaş dk. 35)
Yedekler: Muharrem Cihan, Banhie Zoukrou, Emir Ortakaya, Tobias Gulliksen, Bruno Petkovic, Onurcan Piri, Mustafa Ege Bilim, Onur Öztonga, Florian Aye
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Gol: Daniel Agyei (dk. 16 pen.) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Mohammed Diomande (Çorum FK), Gonçalo Sousa (Kocaelispor)
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