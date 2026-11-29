Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Kocaelispor'a 1-0 yenilen Arca Çorum FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, "Bir kere Kocaelispor taraftarı ile beraber bana istifa diye bağırmaları tabii ki de çok ağrıma gitti." dedi.

Yılmaz, Çorum Şehir Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından açıklamasında, ligin 12. haftasında Başakşehir'e karşı 2-0'dan 4-2 kaybettikten sonra mental olarak yorulduklarını ancak oyuncuları ayağa kaldırmayı başardığını ve Kocaelispor karşısına öyle çıktıklarını söyledi.

Maçta penaltı pozisyonuna kadar her şeyin kendi lehlerine gittiğini belirten Yılmaz, "Penaltıdan sonra bocalayıp pozisyon verdik. Ama ikinci devre yaptığımız değişiklikle tamamen oyunun hakimi bizdik. Olmadı. Tabii ki de onlar da 1-2 geçiş pozisyon bulacaktı çünkü risk aldık, kazanamadık. Üzgünüz." diye konuştu.

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Bir gazetecinin taraftarların kendisini istifaya davet etmesiyle ilgili soruya ise Yılmaz, "Bir kere Kocaelispor taraftarı ile beraber bana istifa diye bağırmaları tabii ki de çok ağrıma gitti. Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Ben buraya başkanımız Sayın Savaş Balçık'ın vizyonu, kendisi sevgili abim için geldim. Elimi taşın altına koydum. Koymaya da devam edeceğim. Ama böyle bir şey yaşanması çok kırıcı ve çok üzücüydü benim için." şeklinde konuştu.

Çorum FK ile çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet aldığını hatırlayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ben buradayım. Hiçbir zaman kaçmadım. Hiçbir şeyden kaçmadım. Demagoji yapacak bir adam değilim. Ama şu anda böyle bir durumun yaşandığını düşünmüyorum. Ben saha içine odaklanıyorum. Sahanın dışında ben eğer buraya gelmeseydim bir teknik direktör gelecekti buraya. Yani gidenlerin ya da yerine geldiklerimin sorumlusu ben değilim. Ben sahaya odaklanmaya çalışıyorum. O yüzden benim üzerime başka bir şeyleri yakıştırıyorsanız lütfen yakıştırmayın. Ben saha içiyle futbolla kafamı yoran bir insanım. Ama tabii ki de taraftarımıza bugün inanılmaz kırıldım. Kocaelispor taraftarlarına da helal olsun. Böyle bir şey başlattılar ama düşmez kalkmaz bir Allah var. Ben bugün için aslında çok kırgınım. Çok yaralıyım ama ben buradayım. Ben bu takım için her şeyi yapacağım. Savaş Sayın Savaş Başkanım istediği sürece Allah izin verirse buradayım." değerlendirmesinde bulundu.

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Yılmaz, takım pozisyonlarındaki eksikleri gördüğünü ancak elindeki oyunculara göre kadroyu şekillendirdiğini aktardı.

Devre arasına kadar kazanabileceği bütün puanları toplayıp, devre arasında yeni transferler yapmak istediğini anlatan Yılmaz, "Eğer yapabilirsek ne ala. Yapamazsak da bunlar bizim oyuncularımız. Bunlarla gideceğim. Oyuncularımın bir suçu yok. Oyuncularımın performansı iyi olur kötü olur. Bunlar olacaktır. Onları burada sizlerin önüne atıp 'evet bu, bu kötü. Bu iyi, bu kötü, bu iyi' diyemem. Onlar benim kardeşim. Onlar benim ailem gibi. Bütün suç benimdir. Bütün sorumluluk benimdir. Onları sizin önünüze atamam. Tabii ki de performanslarını tartışabiliriz. Ama mutlaka ve mutlaka biz bu oyuncularla devam edeceğiz." ifdelerini kullandı.

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Yılmaz, birçok futbolcunun sakatlık yaşamasının, kendisinin çalışma şekliyle alakalı olup olmadığı sorusuna ise "Benim çalışma şeklimde sıkıntı var. Ne diyelim? Sağlık ekibini mi, geçmiş hocayı mı söyleyeyim? Böyle şeyler mi bekliyorsunuz benim ağzımdan? Ben böyle bir adam değilim. Benim çalışma şeklimde sıkıntı var." yanıtını verdi.