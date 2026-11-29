Trendyol Süper Lig: Çorum FK: 0 - Kocaelispor: 1 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çorum FK, sahasında Kocaelispor'a 10 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çorum FK, sahasında Kocaelispor'a 10 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Göktan Gürpüz'ün ceza sahası yayı önündeki vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak az farkla kornere gitti.
55. dakikada Ylber Ramadani'nin ceza sahası önünden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
69. dakikada Susoho'nun ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Samet Çavuş, Mert Bulut
Çorum FK: Marcos Felipe, Alexandre Panetra, Çağlar Söyüncü, Serdar Saatçı (Arda Şengül dk. 70), Andrei Borza (Youssoufa Moukoko dk. 46), Cengiz Ünder (Fredy dk. 37), Ylber Ramadani, Ermin Mahmic (Göktan Gürpüz dk. 46), Mohammed Diomande (Mame Thiam dk.86), Alexandros Kyziridis, Jesus Ramirez
Yedekler: Markus Karlsbakk, Erhan Erentürk, Hüseyin Bulut, Atakan Akkaynak, Ahmed Ildız
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Matej Maglica, Anfernee Dijksteel, Rigoberto Rivas (Muharrem Cihan dk. 77), Tayfur Bingöl (Tobias Gulliksen dk. 77), Berkan Kutlu, Mahamadou Susoho, Gonçalo Sousa, Makana Baku (Emir Ortakaya dk. 64), Daniel Agyei (Metehan Altunbaş dk. 35)
Yedekler: Banhie Zoukrou, Bruno Petkovic, Onurcan Piri, Mustafa Ege Bilim, Onur Öztonga, Florian Aye
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Gol: Daniel Agyei (dk. 16 pen.) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Mohammed Diomande, Çağlar Söyüncü (Çorum FK), Gonçalo Sousa, Muharrem Cihan, Mahamadou Susoho (Kocaelispor)
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