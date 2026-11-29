Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, zorlu bir rakibe karşı galibiyetle ayrıldıklarını belirterek, "Ligde her maç zor. Maçı 10 skorla bitirmek ve buradan 3 puanla ayrılmak çok önemliydi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Çorum FK’yı 10 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Maçtan önce güçlü ve çok istekli bir takıma karşı oynayacağımızı belirttim. Çünkü gerçekten iyi oyuncuları var, iyi bir takım. Her ne kadar sonuca yansıtamasalar da karşımızda iyi oynayan bir takım vardı. Dolayısıyla maçın çok zorlu ve mücadele gücü yüksek seviyede olacağını biliyordum. Çalışmalarımız hep bu yönde oldu. Maç planına gelince de oyuncularımız planı eksiksiz yerine getirdi. Çok önemli bir 3 puan. İstediğimiz gibi başladık, pozisyonlar bulduk. Akabinde 2. golü de bulabilirdik. Ligde her maç zor. Maçı 10 skorla bitirmek ve buradan 3 puanla ayrılmak çok önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

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Maçtaki skor farkının açılamamasının sebebiyle ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan İnan, "Doğru bir oyun konumlandırmalarımız çok iyiydi, final paslarımız çok iyiydi. Hep oyuncuları bulabildik ama neticelendirme konusunda biraz daha çalışmamız gerekiyor. Her antrenman sonrasında hücum oyuncularımızla çalışmalarımız oluyor. Onları geliştirmeye çalışıyoruz, onlarla sürekli konuşuyoruz. Ama böyle stresli anlarda da o kaliteyi bazen sahaya yansıtamayabiliyorsunuz. Biraz da ona bağlıyorum. Bireysel olarak biraz daha çalışmak, biraz daha gelişmek lazım. Pozisyonlara girmeye devam edersek elbet bir gün o skoru da yakalayacağız" diye konuştu.

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Taraftarlara da teşekkür eden Selçuk İnan, "Taraftarların her zaman yaptığı tezahürat bizi mutlu ediyor, gururlandırıyor. Yanlarımızda olmaları bize yetiyor. Biz onlarla çok güçlüyüz. Oyuncular onları çok seviyor, onlar da oyuncuları seviyor. Bu sevgi çok güzel bir enerji yansıtıyor. Çok mücadele eden, birbirini seven bir takım var. Ben her maça aynı istek ve mücadeleyle hazırlanıyorum. Onları da aynı şekilde hazırlıyorum. Maçın kaybedildiği anlarda da yanlarında ben oluyorum. Maçın kazanılması ya da kaybedilmesi beni çok Avrupa konusunda çok ilgilendirmiyor. Çünkü sahaya yansıttıkları emek, mücadele her şeyden önemli. Çok zorlu bir ligdeyiz. 1 puan, 3 puan, ne alırsanız önemli. Bizim hedefimiz bu, buraya gidiyoruz demek çok da kolay bir iş değil. Büyük sıkıntılarımız var. Her zaman dile getirmiyorum yine dile getirmeyeceğim ama böyle bir sıkıntılı bir dönemde böyle bir istek ve mücadele sadece tebrik gerektirir. O yüzden oyuncularımı kutluyor, tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.