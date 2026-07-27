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        Çorum'da 58. Geleneksel Kafkas Festivali düzenlendi

        Çorum'da, 58. Geleneksel Kafkas Festivali kapsamında kortej yürüyüşü ve halk dansları gösterisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 22:36 Güncelleme:
        Çorum'da 58. Geleneksel Kafkas Festivali düzenlendi

        Çorum'da, 58. Geleneksel Kafkas Festivali kapsamında kortej yürüyüşü ve halk dansları gösterisi gerçekleştirildi.

        Çorum Kafkas Kültür Derneğince düzenlenen festival kapsamında katılımcılar, Saat Kulesi’nden Kadeş Barış Meydanı'na yürüdü.


        Festival kapsamında Adige Cumhuriyeti'nden kente gelen 40 kişilik Sindika Halk Dansları Topluluğu, Kafkas kültürüne özgü halk oyunlarını sahneledi.

        Gösteride sergilenen geleneksel danslar izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Program, dans gösterilerinin ardından sona erdi.

        Çorum Kafkas Kültür Derneği Başkanı Ömer İder, programda yaptığı konuşmada, gösteriye gelen ekip üyelerine ve katılımcılara teşekkür etti.

        Etkinliği Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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