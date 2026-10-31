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        Çorum'da aile yaşam merkezinin kuruluş yıldönümü çocuk şenliğiyle kutlandı

        Çorum Belediyesi tarafından Bedesten Aile Yaşam Merkezi'nin açılışının 1'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 17:49 Güncelleme:
        Çorum'da aile yaşam merkezinin kuruluş yıldönümü çocuk şenliğiyle kutlandı

        Çorum Belediyesi tarafından Bedesten Aile Yaşam Merkezi’nin açılışının 1'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

        Çorum Belediyesi öncülüğünde, kentin sosyal ve kültürel yaşamına değer katan Bedesten Aile Yaşam Merkezi’nin 1. yıl dönümünü kutlamak ve çocuklara coşkulu bir hafta sonu yaşatmak amacıyla geniş katılımlı çocuk şenliği düzenlendi. Şenlik kapsamında sahnelenen illüzyon gösterisi, kukla show, KaragözHacivat orta oyunu ve balon show çocuklardan büyük ilgi görürken; yüz boyama etkinlikleri ve sürpriz hediyeler miniklerin yüzünü güldürdü. Hava muhalefetine ve bastıran yağmura aldırış etmeyen çocuklar ve aileleri ellerinde şemsiyeleriyle şenlik alanındaki yerini alarak etkinliklerin keyfini çıkardı.

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        "İnşallah her günümüz bayram tadında olsun"

        Düzenlenen programda konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "İnşallah her günümüz bayram tadında olsun. Birbirinden çocuklarımızın, yavrularımızın gelecekleride güzel olsun. Allah onları iyilerle karşılaştırsın. Onlar bizlere hep güzelliklerini ve başarılarını göstersin. Sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde ailelerimizle beraber, böylesine güzel yerlerde güzel organizasyonlara devam edelim" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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