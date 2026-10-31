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        Edebiyat öğretmeni Mehmet Öztürk'ün şiir kitabı, İtalya'da "Çağdaş Edebiyat Ödülü" aldı

        Çorum'da ilkokul öğretmeni Mehmet Öztürk, Hitit Medeniyetinin Hikayesini şiirlerle anlattığı "Fırtına Tanrısı'nın Çocukları – Hitit Destanı" adlı kitabı ile İtalya'da Çağdaş Edebiyat Ödülü kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Edebiyat öğretmeni Mehmet Öztürk'ün şiir kitabı, İtalya'da "Çağdaş Edebiyat Ödülü" aldı

        Çorum'da ilkokul öğretmeni Mehmet Öztürk, Hitit Medeniyetinin Hikayesini şiirlerle anlattığı "Fırtına Tanrısı’nın Çocukları – Hitit Destanı" adlı kitabı ile İtalya'da Çağdaş Edebiyat Ödülü kazandı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mevlana İlkokulu sınıf öğretmeni Öztürk, "Fırtına Tanrısı’nın Çocukları - Hitit Destanı" kitabında Anadolu'nun kadim medeniyeti Hititlerin hikayesini, şiirin diliyle anlattı.

        Aynı zamanda Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü yüksek lisans öğrencisi Mehmet Öztürk'ün kitabı, İtalya’da düzenlenen 10. Uluslararası Lucius Annaeus Seneca Çağdaş Edebiyat Ödülleri’nde birincilik kazandı.

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        İtalya Felsefi Sanatlar ve Bilimler Akademisince düzenlenen yarışmada "Yurt Dışında İkamet Edenler - Şiir Koleksiyonu" kategorisinde birinciliğe layık görülen Öztürk’e ödülü, Sannicandro di Bari kentindeki tarihi Norman-Swabian Kalesi'nde düzenlenen törenle takdim edildi.

        Uluslararası jürinin, kitabı geçmişin hafızasını şiirsel bir anlatımla yeniden kuran; savaşın içinden kaderi, zaferi, acıyı ve insanlığın kırılganlığını sorgulayan özgün bir çalışma olarak değerlendirdiği aktarılan açıklamada, "Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından Kasım 2025’te yayımlanan eser, Hitit uygarlığının 400 yılı aşkın tarihini edebi bir anlatımla günümüze taşıyor. Savaşları, krallık mücadelelerini, inançları ve insan hikâyelerini Anadolu’nun destancılık geleneğiyle buluşturan eser, geçmişin yalnızca hatırlanacak bir tarih değil, geleceğe aktarılacak ortak bir hafıza olduğunu da hatırlatıyor." ifadelerine yer verildi.

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