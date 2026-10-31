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        Çorum'da park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

        Çorum'un İskilip ilçesinde park halindeki araçlara çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 01:18 Güncelleme:
        Çorum'da park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

        Çorum'un İskilip ilçesinde park halindeki araçlara çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaza, Meydan Mahallesi 25 Mart Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 06 Z 7741 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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