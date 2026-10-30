Çorum FK, Erzurumspor deplasmanı öncesi hazırlıklarını tamamladıı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak olan Çorum FK, maç öncesi son hazırlıklarını tamamladı.

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