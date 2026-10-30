Çorum FK, Erzurumspor deplasmanı öncesi hazırlıklarını tamamladıı
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak olan Çorum FK, maç öncesi son hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak olan Çorum FK, maç öncesi son hazırlıklarını tamamladı.
Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızısiyahlı futbolcular, idmanın devamında 5'e 2 rondo çalışması yaparak karşılaşma öncesindeki saha hazırlıklarını tamamladı. Çorum temsilcisi saat 17.30'da uçakla Erzurum'a hareket edecek.
Erzurumspor FK ile Çorum FK arasındaki mücadele, 31 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak.
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