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        Çorum'da 13. Kitap ve Kültür Günleri başladı

        Çorum Belediyesince düzenlenen 13. Kitap ve Kültür Günleri, törenle kapılarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 17:01 Güncelleme:
        Çorum'da 13. Kitap ve Kültür Günleri başladı

        Çorum Belediyesince düzenlenen 13. Kitap ve Kültür Günleri, törenle kapılarını açtı.

        Vali Ali Çalgan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi'nde düzenlenen etkinliğin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kültür alanına hizmet etmenin önemli olduğunu söyledi.

        Dijital çağda herkesin istediği bilgiye ulaşabildiğini belirten Çalgan, "Fakat kitapların, yazılı dokümanların nesillerin yetişmesinde, geçmişle gelecek arasında bağ kurmamızda müstesna yerini koruyacaktır." dedi.

        Kitabın, bugüne kadar elde edilen bilgi ve birikimin yeni nesile aktarılmasını sağladığını dile getiren Çalgan, şunları kaydetti:

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        "Dolayısıyla başkalarının tecrübelerini kullanmak, kitap okumakla mümkündür. Kitap bizim gönül ve düşünce dünyamızı da zenginleştiren bir kültür enstrümanıdır. Yaşımız ne olursa olsun çocuklarımızın hayata hazırlanmasında, biz yetişkinlerin dünyayı daha iyi anlamasında, büyüklerimizin yaşlılıklarını daha keyifli geçirmesinde okuma ve yazma her zaman çok kıymetlidir."

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da geçen yıl düzenledikleri etkinliği 400 bin kişinin ziyaret ettiğini, bu yıl sayının daha da artmasını beklediklerini bildirdi.

        Türk-İslam medeniyetinin kitaplarla ihya olduğunu vurgulayan Aşgın, "Özellikle son 200 yıl, 300 yıl içerisinde medeniyetimiz eğer bir krizdeyse bu az okuduğumuz için, az düşündüğümüz için, kelimelerle az uğraştığımız içindir emin olun. Bu nedenle bu milletin ihyası ve yeni neslin inşası ancak kitapla mümkün, ancak laboratuvarlarla, kütüphanelerle, bilim merkezleriyle, bu fuarlarla mümkün." şeklinde konuştu.

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        Aşgın, etkinlikte 75 stantta 125 yayınevinin ve 120'den fazla yazarın okurlarıyla buluşacağını aktararak, etkinlik kapsamında ayrıca çok sayıda söyleşi düzenleneceğini kaydetti.

        Çocukların kitaba ve etkinliğe ilgisini artırmak amacıyla kentteki bütün öğrencilere 3 milyon liralık hediye kuponu dağıtıldığını anlatan Aşgın, bütçenin 2 milyon lirasının hayırseverler, 1 milyon lirasının da Çorum Belediyesince karşılandığını sözlerine ekledi.

        AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, yazar Tarık Tufan ve arşiv uzmanı Hacı Haldun Şahin de etkinliğin hayırlı olmasını temenni etti.

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        Çorum Belediyesi bando takımı ile Engelli Meclisi Halk Oyunları Ekibinin gösteriler sunduğu törende, kurdele kesilmesinin ardından stantlar gezildi.

        Fuar, 8 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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