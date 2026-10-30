Çorum'da kontrolden çıkan otomobil mağazaya girdi

Yaralanan baba ve kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası mağaza sahipleri N.K. ve oğlu K.K. ile araçta bulunan S.M. ve kızı E.M. arasında tartışma çıktı.

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