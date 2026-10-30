Çorum FK, Süper Lig'de yarın Erzurumspor FK'ye konuk olacak

Ligin 9. haftasındaki Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Çağlar Söyüncü'nün ise ciddi bir probleminin olmadığı, Erzurumspor FK'ye karşı forma giyebileceği öğrenildi.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Fredy'nin bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

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