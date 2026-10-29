Çorum'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Çorum'un Laçin ilçesinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Giriş: 29.10.2026 - 17:56 Güncelleme:
Çorum'un Laçin ilçesinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
S.B'ye ait 06 DOU 633 plakalı otomobilde Narlı köyü yakınlarında seyir halindeyken yangın çıktı.
Aracını yol kenarına park eden sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Laçin Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ