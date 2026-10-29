Sungurlu'da "3. Veteranlar Gösteri Maçı" oynandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde düzenlenen "3. Veteranlar Gösteri Maçı"nda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ve eski sporcular forma giydi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde düzenlenen "3. Veteranlar Gösteri Maçı"nda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ve eski sporcular forma giydi.
Sungurlu Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde "3. Veteranlar Gösteri Maçı" organize edildi.
Sungurlu İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada Belediye Başkanı Dere'nin yanı sıra ilçenin futbol tarihine iz bırakmış eski futbolcular forma giydi.
20'şer dakikalık iki devre halinde oynanan karşılaşma, siyah formalı takımın 5-3 üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın ardından maçta forma giyenler ve protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.
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