Çorum'da 49 araç ve sürücüsüne toplam 135 bin TL ceza
Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kural ihlali yapan 49 araç ve sürücüsüne toplam 135 bin 569 TL idari para cezası uygulandı.
Giriş: 29.10.2026 - 23:03 Güncelleme:
Çorum’un Alaca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kural ihlali yapan 49 araç ve sürücüsüne toplam 135 bin 569 TL idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Alaca ilçesinde polis ekiplerince gün içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen 49 araç ve sürücüsüne toplam 135 bin 569 TL cezai işlem uygulandı.
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