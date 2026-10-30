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        Çorum'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

        Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:40 Güncelleme:
        Çorum'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

        Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

        Olay, Mimarsinan Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 1. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıkan Galip Tercan ve oğlu D.T. ile A.Ç. ve C.K. konuşmak için buluştu. Şahıslar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Galip Tercan, A.Ç. ve C.K., silahla vurularak yaralandı.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan ikisi hastanelere kaldırılırken, A.Ç. de kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Tedavi altına alınan yaralılardan Galip Tercan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından Galip Tercan’ın oğlu D.T. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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