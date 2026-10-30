Çorum'da tıra çarpan minibüsün sürücüsü öldü
Çorum'da tıra arkadan çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
Çorum'da tıra arkadan çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
Hasan Basri Teke (39) idaresindeki 55 AVA 998 plakalı minibüs, Çorum-Samsun kara yolu Kaymakçı mevkisinde aynı yöne giden Kenan Y. (50) kontrolündeki 16 CCN 797 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, minibüs sürücüsünün öldüğü belirlendi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Teke'nin cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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