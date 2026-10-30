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        Çorum FK, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını tamamladı

        Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Çorum FK, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını tamamladı

        Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüp tesislerinde,teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 rondo çalışması yaptı.

        Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlılar, Amasya Merzifon Havalimanı'ndan hava yoluyla Erzurum'a gitmek üzere kulüp tesislerinden ayrıldı.

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