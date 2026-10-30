Çorum FK, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını tamamladı
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 30.10.2026 - 16:52 Güncelleme:
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde,teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 rondo çalışması yaptı.
Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlılar, Amasya Merzifon Havalimanı'ndan hava yoluyla Erzurum'a gitmek üzere kulüp tesislerinden ayrıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ