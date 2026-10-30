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        Çorum'da aranan 25 kişi yakalandı

        Çorum jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 25 kişiyi yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 12:49 Güncelleme:
        Çorum'da aranan 25 kişi yakalandı

        Çorum jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 25 kişiyi yakalandı.

        Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından 126 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi ile birlikte toplam 25 aranan şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında, "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlı"k suçundan 32 yıl 9 ay 15 gün, "hırsızlık" suçundan 27 yıl 1 ay ve "kasten öldürme" suçundan 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de olduğu bildirildi. Ayrıca "hırsızlık" suçundan 8 yıl 5 ay 10 gün ve 6 yıl 8 ay, "silahla tehdit" suçundan ise 5 yıl 11 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar da ekipler tarafından yakalandı.

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        Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler tutuklandı.

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