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        Çorum'da kitap fuarı açıldı: 125 yayınevi ve 120'den fazla yazar kitapseverlerle buluşacak

        Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Kitap ve Kültür Günleri ile "Osmanlı Belgelerinde Çorum" sergisi ziyarete açıldı. 75 stantta 125 yayınevi ve 120'nin üzerinde ulusal ve yerel yazarın katıldığı fuar, 8 Kasım'a kadar kitapseverleri ağırlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 19:00 Güncelleme:
        Çorum'da kitap fuarı açıldı: 125 yayınevi ve 120'den fazla yazar kitapseverlerle buluşacak

        Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Kitap ve Kültür Günleri ile "Osmanlı Belgelerinde Çorum" sergisi ziyarete açıldı. 75 stantta 125 yayınevi ve 120'nin üzerinde ulusal ve yerel yazarın katıldığı fuar, 8 Kasım'a kadar kitapseverleri ağırlayacak.

        Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Kitap ve Kültür Günleri'nin açılışı gerçekleştirildi. Bando takımı eşliğinde başlayan açılış programında, özel bireyler tarafından halk oyunları gösterileri sunuldu. Geçen yıl 400 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan fuarda bu yıl da çok sayıda yazar okurlarla buluşacak. Çocukların kitaplara ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerine toplam 3 milyon lira değerinde 30 bin hediye çeki dağıtıldı. Fuar kapsamında ayrıca kentin Osmanlı dönemindeki idari, sosyal ve kültürel hayatını yansıtan 50 arşiv belgesinin bulunduğu "Osmanlı Belgelerinde Çorum" sergisi de ziyarete açıldı. Sergi, Osmanlı Arşivi Uzmanı Hacı Haldun Şahin'in katkılarıyla hazırlandı.

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        Açılışta konuşan Vali Ali Çalgan, kitap okumanın her yaşta önemli olduğunu belirterek, "Kitap bizim gönül dünyamızı, düşünce dünyamızı da zenginleştiren bir kültür enstrümanı. Dolayısıyla yaşımız ne olursa olsun çocuklarımızın hayata hazırlanmasında, biz yetişkinlerin dünyayı daha iyi anlamasında, yaşlılarımızın, büyüklerimizin yaşlılıklarını daha keyifli geçirmesinde okuma ve yazma her zaman çok kıymetlidir" dedi.

        Kitap fuarına büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, geçen yıl düzenlenen organizasyona 400 bin kişinin katıldığını hatırlattı. Aşgın, "Allah'ın izniyle yine tüm yavrularımız kitaplarla buluşacak. Köylerimiz, ilçelerimiz, çevre illerden gelen tüm kitapseverler, okurlar yazarıyla, kitabıyla Allah'ın izniyle burada buluşacaklar. Özellikle son 200 yıl, 300 yıl içerisinde medeniyetimiz eğer bir krizdeyse bu az okuduğumuz için, az düşündüğümüz için, kelimelerle az uğraştığımız içindir emin olun. Bu nedenle bu milletin ihyası ve yeni neslin inşası ancak kitapla mümkün" ifadelerini kullandı.

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        Belediye olarak bugüne kadar kentin tarihine ve kültürüne katkı sağlayan 150'ye yakın eseri yayın hayatına kazandırdıklarını hatırlatan Aşgın, kitap fuarının geleneksel bir kültür etkinliğine dönüştüğünü söyledi.

        AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya ise, millet olarak okumaya ve yazmaya önem verildiğini belirterek, "Bu millet dün olduğu gibi bugün de dininin emri üzerine okumaya, yazmaya, eserler çoğaltmaya önem vermektedir. İnşallah belediye başkanımızın ekibinin yaptığı bu fuar gençlerimiz için, milletimiz için hayırlara vesile olur" diye konuştu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, "Kitap geçmişimizle geleceğimiz arasında köprü kuran, düşünce dünyamızı zenginleştiren ve medeniyet birikimimizi nesilden nesile taşıyan en kıymetli hazinelerden biridir. Kültür ve edebiyat mirasımızı yaşatmak, çocuklarımızı ve gençlerimizi kitapla buluşturmak, geleceğimizi sağlam değerler üzerine inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

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        Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi Uzmanı Hacı Haldun Şahin, "Osmanlı arşivleri hem Türk tarihi hem de dünya tarihi açısından çok önemli kaynaklardır. Hakikaten de hem dünya tarihinin hem de Türk tarihinin yazılması bakımından çok büyük faydaları doğurdu" diye konuştu.

        Senarist ve yazar Tarık Tufan ise, "Merhamet, sevgi, şefkat hızla şehirlerimizi ve hayatımızı terk ediyor. Dijitalleşme, duygularımızı körelttikçe çürüme daha da yayılıyor. İnsanı insan kılan değerler ve duygular bütünlüğüne romanla ve edebiyatla yakınlaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

        Kitap ve Kültür Günleri ile "Osmanlı Belgelerinde Çorum" sergisi, 8 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Açılış programına İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Kubilay Ayvaz, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, yazarlar, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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