Çorum'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu Eypio konseriyle yaşandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen konserde Eypio sahne aldı. Kadeş Barış Meydanı’nı dolduran binlerce vatandaş, Eypio'nun şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Vatandaşlar, konseri cep telefonlarıyla da görüntüledi.

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