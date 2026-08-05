Çorum'da "Anadolu Şiir Akşamları" düzenlenecek

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilerek yılda iki kez icra edilen "Anadolu Şiir Akşamları" Çorum'da yapılacak.



8 Ağustos Cumartesi günü saat 20.15’te Çorumlu Obası’nda gerçekleştirilecek programa, yurt içinden ve dışından 50’ye yakın şair katılacak.



Cihannüma Çorum İl Temsilcisi Turhan Candan, Anadolu'nun farklı şehirlerinden gelecek şair ve yazarları Çorum'da buluşturarak, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini de konuklara tanıtacaklarını söyledi.



Çorum'un güzelliklerini de şairlerin gözünden Anadolu'ya taşıyacaklarını ifade eden Candan, "Anadolu'nun farklı şehirlerinden şair ve yazarlarımızı Çorum'da ağırlayacağız. Bu buluşmayı sadece bir şiir programı olarak görmüyoruz. Şairlerimizin Çorum'u tanımalarını, şehrimizin tarihini, kültürünü ve güzelliklerini yerinde görmelerini istiyoruz. Bu nedenle kendileri için bir şehir gezisi de planladık. Çorum'un sahip olduğu zenginlikleri birlikte keşfedeceğiz. Şairlerimizin Çorum'dan güzel hatıralarla ayrılmasını ve şehrimizin güzelliklerini kendi şehirlerine taşımalarını arzu ediyoruz." dedi.

