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        Çorum'da "Anadolu Şiir Akşamları" düzenlenecek

        Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilerek yılda iki kez icra edilen "Anadolu Şiir Akşamları" Çorum'da yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Çorum'da "Anadolu Şiir Akşamları" düzenlenecek

        Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilerek yılda iki kez icra edilen "Anadolu Şiir Akşamları" Çorum'da yapılacak.

        8 Ağustos Cumartesi günü saat 20.15’te Çorumlu Obası’nda gerçekleştirilecek programa, yurt içinden ve dışından 50’ye yakın şair katılacak.

        Cihannüma Çorum İl Temsilcisi Turhan Candan, Anadolu'nun farklı şehirlerinden gelecek şair ve yazarları Çorum'da buluşturarak, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini de konuklara tanıtacaklarını söyledi.

        Çorum'un güzelliklerini de şairlerin gözünden Anadolu'ya taşıyacaklarını ifade eden Candan, "Anadolu'nun farklı şehirlerinden şair ve yazarlarımızı Çorum'da ağırlayacağız. Bu buluşmayı sadece bir şiir programı olarak görmüyoruz. Şairlerimizin Çorum'u tanımalarını, şehrimizin tarihini, kültürünü ve güzelliklerini yerinde görmelerini istiyoruz. Bu nedenle kendileri için bir şehir gezisi de planladık. Çorum'un sahip olduğu zenginlikleri birlikte keşfedeceğiz. Şairlerimizin Çorum'dan güzel hatıralarla ayrılmasını ve şehrimizin güzelliklerini kendi şehirlerine taşımalarını arzu ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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