Çorum'da binanın çatısına sıkışan kırlangıç itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir apartmanın çatısına sıkışan kırlangıç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Başpınar Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısında kuşun sıkıştığını fark eden çocukların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle kırlangıca ulaştı. Bulunduğu yerden çıkaran kırlangıç, yapılan kontrollerin ardından doğaya bırakıldı.

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