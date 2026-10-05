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        Çorum'da ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti

        Çorum'un İskilip ilçesinde ceviz ağacından düşerek yaralanan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Çorum'da ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti

        Çorum'un İskilip ilçesinde ceviz ağacından düşerek yaralanan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

        Doğangir köyünde Mustafa Yılmaz (62), ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düştü.

        İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, sevk edildiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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