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        Çorum'da ev yangını: 2 kişi hastanelik oldu

        Çorum'un Ortaköy ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 00:14 Güncelleme:
        Çorum'da ev yangını: 2 kişi hastanelik oldu

        Çorum'un Ortaköy ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yangın, Ortaköy ilçesine bağlı Asar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedaviye altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

        Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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