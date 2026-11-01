Çorum'da alevlere teslim olan tandır ve depo kullanılmaz hale geldi

Çorum’un Alaca ilçesinde çıkan yangında tandır ve depoda hasar meydana geldi.

Olay, Yıldızhan Mahallesi Orhun Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahrettin Maaşlı’ya ait tandır ve depoda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer yapılara sıçramadan söndürüldü. Yangında depo ve tandır kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.