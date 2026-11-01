Dodurga'da lösemi farkındalık etkinlikleri düzenlendi

Çorum'un Dodurga ilçesinde Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık etkinlikleri yapıldı.

Dodurga İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Hitit Üniversitesi Genç Ofis işbirliğinde düzenlenen etkinliğe, Hitit Üniversitesi LÖSEV Fayda Kulübü ve Maliye Kulübü öğrencileri katıldı.

Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur ve Dodurga Belediye Başkan Vekili Mustafa Guzey'i ziyaret eden öğrenciler, daha sonra ilçenin doğal güzellikleri ile tarımsal üretim tesislerini gezdi.

Ardından Dodurga İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik LÖSEV farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte öğrencilere LÖSEV'in çalışmaları, lösemi ve toplumsal farkındalığın önemi hakkında sunum yapıldı.

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El baskısı etkinliği ve Gençlik Merkezi oyunlarıyla devam eden programda öğrenciler keyifli vakit geçirdi.

LÖSEV'in farkındalık rengi olan turuncunun ön plana çıkarıldığı etkinliğin sonunda turuncu balonlar gökyüzüne bırakıldı.