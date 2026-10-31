Takla atan otomobil hurdaya döndü: Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu

Kaza, İskilipÇorum kara yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.V. idaresindeki 19 FN 396 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araç otoparka çekildi.

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