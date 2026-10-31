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        Takla atan otomobil hurdaya döndü: Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu

        Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin hurdaya döndüğü kazadan sürücü yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 22:07 Güncelleme:
        Takla atan otomobil hurdaya döndü: Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu

        Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin hurdaya döndüğü kazadan sürücü yara almadan kurtuldu.

        Kaza, İskilipÇorum kara yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.V. idaresindeki 19 FN 396 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araç otoparka çekildi.

        Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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