Takla atan otomobil hurdaya döndü: Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu
Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin hurdaya döndüğü kazadan sürücü yara almadan kurtuldu.
Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin hurdaya döndüğü kazadan sürücü yara almadan kurtuldu.
Kaza, İskilipÇorum kara yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.V. idaresindeki 19 FN 396 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araç otoparka çekildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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