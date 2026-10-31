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        Çorum'da 1 kişinin öldüğü kavgada 2 tutuklama

        Çorum'da 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 22:17 Güncelleme:
        Çorum'da 1 kişinin öldüğü kavgada 2 tutuklama

        Çorum’da 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si tutuklandı.

        Olay, Mimarsinan Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 1. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Galip Tercan ve oğlu D.T. ile A.Ç. ve C.K., konuşmak için bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda Galip Tercan, A.Ç. ve C.K. silahla vurulmaları sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan ikisi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, A.Ç. ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Galip Tercan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında K.Ş., D.T., H.Ç., A.Ç., M.S.O., T.Y.Y., B.B. ve F.E.G. adlı 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. ve D.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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