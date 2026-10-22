Çorum'da "hırsızlık" operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Çorum’da sanayi sitesi ve inşaat alanlarında meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 9’u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, sanayi sitesindeki iş yerleri ile yapımı devam eden inşaat alanlarından malzeme çalan ve çaldıkları bu malzemeleri satan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Toplam 10 ayrı hırsızlık olayına karıştığı ve piyasa değeri 500 bin lira olan malzemeleri çaldığı tespit edilen 12 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

REKLAM

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç., F.Ç., K.Ç. ve A.Ç. K.Ç., U.D., C.Ç., M.K. ve F.Ç. tutuklanırken, R.S., Ş.S. ve S.S. ise serbest bırakıldı.