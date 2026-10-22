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        Çorum Belediyesi'nden spor salonu desteği: Çalışmalar başladı

        Çorum Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde 2 okulun bahçesine spor salonu yapılması için çalışmalara başlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 15:48 Güncelleme:
        Çorum Belediyesi'nden spor salonu desteği: Çalışmalar başladı

        Çorum Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde 2 okulun bahçesine spor salonu yapılması için çalışmalara başlandı.

        Daha önce 4 mahalle, 11 okul bahçesi olmak üzere toplam 15 sentetik sahayı Çorum'a kazandıran Çorum Belediyesi, 2 okulun bahçesine yapılacak olan 250 kişi kapasiteli spor salonları içinde çalışmaları başlattı. Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu ve Yunus Emre Ortaokulu'nun bahçelerine 250 seyirci kapasiteli kapalı spor salonları kazandırılması için ihale süreci tamamlanmasının ardından ihaleyi alan firma tarafından çalışmalar da hız kesmeden başlatıldı. 360 gün içerisinde tamamlanması planan spor salonları sayesinde öğrencilerin beden eğitimi derslerini daha uygun şartlarda yapmalarına ve sportif faaliyetlere daha fazla katılmalarına imkân sağlanması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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