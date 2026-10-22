Çorum'da su kuyusuna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bahşılı köyünde yaşayan Gökhan Oflaz, su kuyusunda mahsur kalan köpeğinin kurtarılması için 112'den yardım istedi.
İhbar üzerine köye Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Merdivenle 10 metre derinliğindeki kuyuya giren ekipler, köpeği yüzeye çıkardı.
Ekiplerce yapılan kontrolde sağlık problemi olmadığı belirlenen köpek, sahibine teslim edildi.
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