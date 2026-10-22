Çorum'da sanayi ve inşaat hırsızlarına operasyon: 12 gözaltı

Çorum’da sanayi sitesi ve inşaat alanlarındaki hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, sanayi sitesindeki iş yerleri ile yapımı devam eden inşaat alanlarından malzeme çalan ve çaldıkları bu malzemeleri satan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Toplam 10 ayrı hırsızlık olayına karıştığı ve piyasa değeri 500 bin lira olan malzemeleri çaldığı tespit edilen 12 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.S., Ş.S. ve S.S., savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden A.Ç., F.Ç., K.Ç. ve A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen K.Ç., U.D., C.Ç., M.K. ve F.Ç.’nin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.