Çorum'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin adından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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