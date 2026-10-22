Çorum'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Çorum'un Laçin ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 22.10.2026 - 12:26 Güncelleme:
Çorum'un Laçin ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
S.G. idaresindeki 06 BHV 149 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim tünellerinde, M.B'nin kullandığı 19 AH 976 plakalı kamyon ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin adından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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