Çorum FK'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, 25 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından sekize dört sayısal üstünlüklü topa sahip olma organizasyonuna geçen kırmızısiyahlı futbolcular, pas temposu ve topun hızlı dolaşımına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Alan kullanımı ve pas bağlantılarının öne çıktığı idman, üç tekrarlı sprint uygulamaları ile tamamlandı. Çorum FK, Göztepe deplasmanı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.