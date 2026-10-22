Çorum FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

8'e 4 sayısal üstünlüklü topa sahip olma organizasyonu, pas temposu ve topun hızlı dolaşımına yönelik uygulamalarla devam eden idmanda alan kullanımı ve pas bağlantılarına yönelik çalışmalar yapıldı.

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

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