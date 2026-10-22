Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da kaçak alkol operasyonu: 2 gözaltı

        Çorum'da kaçak alkol operasyonu: 2 gözaltı

        Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 80 litre fermente alkollü içki, 84 litre distile alkollü içki ve 10 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 19:02 Güncelleme:
        Çorum'da kaçak alkol operasyonu: 2 gözaltı

        Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 80 litre fermente alkollü içki, 84 litre distile alkollü içki ve 10 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yürütülen çalışmalar neticesinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda bin 80 litre el yapımı fermente alkollü içki, satışa hazır 84 litre distile alkollü içki, 10 şişe gümrük kaçağı viski ile bakır damıtma düzeneği ele geçirildi.

        REKLAM

        Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işle başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Bugün Ne Oldu? 22 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Ekim 2026 haberleri
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim

        Benzer Haberler

        Çorum'da "hırsızlık" operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
        Çorum'da "hırsızlık" operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
        Çorum'da iş kazasında yaralanan genç kadın hastanede vefat etti
        Çorum'da iş kazasında yaralanan genç kadın hastanede vefat etti
        İskilip'te 2 bin ton sıcak asfalt serildi
        İskilip'te 2 bin ton sıcak asfalt serildi
        Çorum FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çorum FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Arca Çorum FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Arca Çorum FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çorum Belediyesi'nden spor salonu desteği: Çalışmalar başladı
        Çorum Belediyesi'nden spor salonu desteği: Çalışmalar başladı