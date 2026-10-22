Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Cengiz Topel Caddesi ile Müjde Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. idaresindeki 19 ACY 642 plakalı Fiat marka otomobil ile A.M.B. yönetimindeki 19 AGC 617 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü A.M.B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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