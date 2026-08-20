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        Çorum'da sıra gecesi düzenlendi

        Çorum'da Mehmet Sıraç ve Ekibi Sıra Gecesi programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 09:53 Güncelleme:
        Çorum'da sıra gecesi düzenlendi

        Çorum'da Mehmet Sıraç ve Ekibi Sıra Gecesi programı gerçekleştirildi.

        Çorum Belediyesince Bedesten'de düzenlenen etkinlikte, ekibin seslendirdiği yöresel türkülere, alanı dolduran vatandaşlar eşlik etti.

        Etkinlik sırasında hazırlanan çiğ köfte vatandaşlara ikram edildi.

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