Çorum'da sıra gecesi düzenlendi
Çorum'da Mehmet Sıraç ve Ekibi Sıra Gecesi programı gerçekleştirildi.
Giriş: 20.08.2026 - 09:53 Güncelleme:
Çorum'da Mehmet Sıraç ve Ekibi Sıra Gecesi programı gerçekleştirildi.
Çorum Belediyesince Bedesten'de düzenlenen etkinlikte, ekibin seslendirdiği yöresel türkülere, alanı dolduran vatandaşlar eşlik etti.
Etkinlik sırasında hazırlanan çiğ köfte vatandaşlara ikram edildi.
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