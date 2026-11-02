Çorum'un "gastronomi şehri" olma hazırlıkları değerlendirildi

Çorum'un Türkiye'de Hatay, Gaziantep ve Afyonkarahisar'ın ardından UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında girmesi için hazırlanan "Gastro Çorum Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Vali Ali Çalgan, kentteki bir restoranda düzenlenen değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Çorum'un UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı listesine girmesinin uzun vadede kente önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

"Gastro Çorum Projesi"nin başlamasından itibaren Türkiye'nin her yerinden insanların kendisini arayıp Çorum'un yemeklerini sorduğunu anlatan Çalgan, "Doğru noktalarda doğru hamlelerle iyi bir yere gelindi. Daha da iyiye gideceğine, bu şehrin mutfağının önce ülkemiz insanlarına, sonra dünya insanlarının bilgisine, beğenisine sunulacağına inancım tam." dedi.

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Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılmakta kararlı olduklarını vurguladı.

Çorum'un, ekilebilir alan kapasitesiyle Türkiye'nin 9'uncu kenti, 6,2 milyar dolarlık ihracatıyla Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinden biri ve 8 bin yıllık arkeolojik tarihiyle önemli bir medeniyet merkezi ve futbol takımı Süper Lig'de mücadele eden bir kent olduğunu ifade eden Aşgın, "Gastronomi de öyle olsun istiyoruz. Türkiye'de gastronomi deyince mutlaka konuşulması gereken 3-5 şehir var ise Çorum'un muazzam gastronomisi konuşulmadan geçilmesin istiyoruz." dedi.

8 aydır yürütülen Gastro Çorum Projesi ile Türkiye'de Çorum'un gastronomisinden bahsedilmeye başlandığını aktaran Aşgın, yıl sonuna kadar UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı başvurusunu yapacaklarını kaydetti.

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Ağa katılımın uzun bir süreci kapsadığına işaret eden Aşgın, şehrin bütün dinamiklerinin katkısıyla süreci rakiplerinden önce tamamlayabileceklerini bildirdi.

Aşgın, "Peki bu sonucu aldığımız zaman ne olacak? 8 bin yıllık bilinen tarihi olan Çorum'un, Anadolu'nun ilk başkenti olan bu şehrin en fazla 100 bin turistle değil inşallah orta veya uzun vadede 400-500 binlerle, inşallah daha sonra da milyonlarla ifade edilen mutlaka bu turizm altyapısının da gelişmesiyle beraber bu turist sayısına ulaşması lazım." ifadelerini kullandı.

Aşgın, proje kapsamında Çorum'da gastronomi kütüphanesi ile mutfak sanatları merkezinin kurulması, Michelin yıldızlı şeflerin Çorum'daki şeflere eğitimler vermesi, Hitit tabletlerindeki yemek tariflerinin çevirilerinin yapılması gibi önemli çalışmaları kısa süre içinde hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

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Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de paydaşı oldukları projeye öğrenciler, gastronomi bölümleri ile arkeoloji ve antropoloji uzmanlarıyla katkı sunduklarını aktardı.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanvekili Ömer Altıkardeş de Çorum'un ticaret ve sanayisinin yanı sıra gastronomisiyle de önemli potansiyele sahip bir kent olduğunu, proje ile bu potansiyelin ortaya çıkarılacağını kaydetti.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür de projenin başarılı olması için çabaladıklarını vurguladı.

Yöresel yemek araştırmacısı, yazar ve Gastro Çorum Proje Danışmanı Adnan Şahin ise proje kapsamında düzenlenen etkinliklerde hiçbir gazeteciye, katılımcıya ödeme yapılmadığını bildirdi. Proje çalışmalarının 8 aydır devam ettiğini hatırlatan Şahin, çok kısa süre içinde birçok etkinliğin düzenlendiğini ifade etti.

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Çorum'un coğrafi işaret tescilli yemeklerinin sergilendiği toplantıda Çorum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Eray Çetinkaya da proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında sunum yaptı.