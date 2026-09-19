Futbol: Trendyol Süper Lig
Giriş: 19.09.2026 - 17:55 Güncelleme:
Stat:ÇorumŞehir
Hakemler: Alper Akarsu, Yusuf Susuz, Selim Şenöz
Arca Çorum FK: Felipe, Gökhan Sazdağı, Serdar Saatçı, Smolcic, Borza, Ramadani, Fredy, Cengiz Ünder, Diomande, Kyziridis, Ramirez
Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy, Aliti, Lima, Duarte, Baran Ali Gezek, Makouta, Hadergjonaj, Ui-jo, Fernandes, Ivan Cedric
Sarı kartlar: Dk. 29 Cengiz Ünder, Dk. 40 Sardar Saatçı (Arca Çorum FK)
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