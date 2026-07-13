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        Mecitözü'nde biçerdöver denetimleri sürüyor

        Mecitözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hububat hasat sezonunda ürün kayıplarının önlenmesi ve hasadın güvenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla biçerdöver kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Mecitözü'nde biçerdöver denetimleri sürüyor

        Mecitözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hububat hasat sezonunda ürün kayıplarının önlenmesi ve hasadın güvenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla biçerdöver kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.


        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Yiğit ile teknik personel tarafından yürütülen denetimlerde, biçerdöverlerin teknik yeterlilikleri, dane kaybı oranları, operatör belgeleri ve hasat sırasında uyulması gereken kurallar titizlikle inceleniyor.


        Kontrollerle hem üreticilerin emeklerinin korunması, hem de hasat sırasında oluşabilecek ürün kayıpları ve yangın risklerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.


        İlçede denetimlerin hasat dönemi boyunca devam edeceği bildirildi.

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