Sungurlu Belediyespor yeni güreş kadrosunu tanıttı

Sungurlu Belediyespor, milli güreşçilerin de yer aldığı yeni kadrosunu düzenlenen toplu imza töreniyle tanıttı.



Sungurlu Belediyesinde düzenlenen törende, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonu, dünya ikincisi ve dünya üçüncüsü Mert İlbars, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya sahibi Samet Yaldıran, Gençler Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya elde eden Tansel Can Örtücü ile Utku İlbars, Oğuz Kayar, Ömer Vargeloğlu, Abdullah Nuri Bayır ve Sefa Şakar ile sözleşme imzalandı.



Belediye Başkanı Muhsin Dere, törende yaptığı konuşmada, Sungurlu'nun güreş geçmişine yakışır bir yapılanma oluşturduklarını söyledi.



Sungurlu'nun Türk güreşine yıllarca önemli sporcular kazandırdığını belirten Dere, "Bugün attığımız bu imzalar, ilçemizi yeniden minderde zirveye taşıyacak güçlü bir vizyonun başlangıcıdır. Hedefimiz sadece Türkiye'de değil, Avrupa ve dünya şampiyonalarında da Sungurlu Belediyespor'un adını kürsüde duyurmaktır." dedi.



Kulüp başkanı Yılmaz Çağlıyan da kurulan kadronun sadece bugünün değil, geleceğin de yatırımı olduğunu vurgulayarak, altyapıdan yetişecek genç sporcuların milli isimlerle aynı ortamda gelişme fırsatı bulacağını kaydetti.



Milli Takım Güreş Antrenörü Çelebi Bayır ise oluşturulan kadronun Türk güreşinin en güçlü ekiplerinden biri olma yolunda ilerlediğini anlatarak, "Bu forma altında çok sayıda şampiyonluk yaşayacağımıza inanıyorum. Sungurlu, yeniden güreşin önemli merkezlerinden biri olacak." ifadelerini kullandı.







